У России есть комплексы ПВО, которые теоретически способны сбивать эту ракету, отметил Павел Нарожный.

Разговор о создании украинской ракеты, которая способна бить на расстояние до 700 километров, ведется уже давно. Так прокомментировал информацию о создании украинской ракеты "Трембита" военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Уже были намеки в публичных источниках. Первый об этом довольно давно заявил Залужный. В какой-то степени они уже использовались, ранние версии этих ракет. Это удар был по аэродрому Саки в 2022 году. Тогда мы видели три больших взрыва с кинетическим усилием", - сказал Нарожный.

Эксперт также добавил, что нет никаких сомнений в том, что Украина способна создать баллистическую ракету, которая может бить на такое расстояние.

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"У нас есть "Южмаш", он разрабатывал ракеты и значительно большей дальности. Большинство ракет Советского союза производилось именно в "Южмаше". Единственный вопрос - какое количество ракет мы сможем производить. Ведь у врага есть комплексы С-400, С-500, которые хотя бы теоретически могут сбивать баллистические ракеты. Подтверждения пока нет, но теоретически они их сбивать могут", - добавил Нарожный.

Ракета "Трембита": что известно

Накануне журналисты The Economist сообщили, что Украина работает над разработкой ракеты "Трембита". Издание отметило, что в базовой версии ракета может бить на расстояние до 200 километров и развивать скорость до 400 км/ч. Но в то же время отмечается, что сейчас идет разработка и над более мощной моделью, которая может "долететь до Москвы".

По мнению военного эксперта Романа Свитана, главный вопрос для Украины - это масштабирование производства таких ракет. По его словам, Украина может производить до 100 единиц более простой версии "Трембиты" в неделю.

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