Отмечается, что для КНДР такой шаг может иметь чисто прагматическую цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя.

Северная Корея могла передать России еще один вид баллистических ракет средней дальности - Pukguksong-2 или "Полярная звезда", в американской классификации известные как KN-15.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на появившееся в сети видео, запечатлевшее очередной эшелон вооружения и военной техники из КНДР, который якобы был снят в Тюменской области.

"Если КНДР действительно передала РФ свои баллистические ракеты Pukguksong-2, то непосредственно для Северной Кореи такой шаг может иметь чисто прагматическую цель проверить эффективность своих ракетных систем непосредственно на поле боя, учитывая то, что на сегодня специалисты отмечают низкую эффективность другого северокорейского вооружения, а именно KN-23, которые РФ фактически использует как оружие террора", - говорится в публикации.

Ракета Pukguksong-2 или KN-15 - что о ней известно

Отмечается, что ракета Pukguksong-2/KN-15 создавалась в условиях повышенной секретности. По неофициальным данным, разработка ракеты Pukguksong-2 могла стартовать еще до 2014 года.

Как пишет издание, в открытых источниках можно найти информацию о дальности до 1200-1300 км, хотя, по другим данным, она может составлять от 2000 до 3000 км.

Также указывается, что ракета Pukguksong-2 является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая запускается с подводных лодок.

Pukguksong-2 является твердотопливной двухступенчатой ракетой. Ее габариты составляют ориентировочно 9 м по длине и 1,5 м в диаметре.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея перебросила в Россию дополнительные САУ "Коксан".

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