Главное преимущество - это стоимость этой ракеты.

Украина уже давно должна была бы производить такой тип ракет, как "Трембита". Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Очень важна ее дешевизна и масштабируемость в производстве. Эту ракету можно масштабировать до уровня 100 ракет в неделю. Ведь используется очень простой, импульсный двигатель. Это неплохое изобретение, около 100 лет ему. Но оно может выполнять боевые задачи, особенно в режиме камикадзе. Очень громкий двигатель, здесь есть еще и определенный психологический эффект", - сказал Свитан.

Он добавил, что главное преимущество этой ракеты - это ее дешевизна. И именно поэтому было принято решение брать ее на вооружение.

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"200 километров - это достаточный уровень. В то же Миллерово можно доставать этой ракетой. И 20-30 килограмм фугасного снаряда нанесет серьезное поражение наземным объектам - самолетам, вертолетам, оборудованию, технике. Ракета неплохая", - добавил Свитан.

Ракета "Трембита": что известно

Накануне журналисты The Economist сообщили, что Украина уже полтора года работает над созданием собственной ракеты "Трембита". По данным журналистов, она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км.

Издание отмечает, что Украина планирует запустить эту ракету в серийное производство после полевых испытаний. По данным СМИ, стоимость этой ракеты с приманкой - $3 000. А $15 000 стоит комплект с 20-30-килограммовой боеголовкой.

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