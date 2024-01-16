Известно уже об 11 раненых.

Вечером во вторник, 16 января 2024 года, росийские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков. В городе прогремели взрывы.

Об обстреле сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях. Взрывы в городе подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

В то же время начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник уточнил, что враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода. Предварительно, били из ЗРК С-300.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Обновлено: Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись по центру города.

"Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых", – написал он.

В то же время глава Харьковской ОВА уточнил, что удары по городу нанесли двумя ракетами – предварительно, С-300.

"Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. На эту минуты медики оказывают помощь четырем пострадавшим, состояние – легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий", – добавил он.

Обновлено 22:38: Оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек – в легком и среднем состояниях. Медики продолжают осмотр пострадавших", – добавил он.

Обстрелы Харьковщины - другие новости

В последнее время российские оккупационные войска усилили обстрелы Харькова и области. Так, в ночь на 14 января захватчики нанесли авиаудары по Волчанску. Враг "победил" зернохранилища. Известно, что две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна. К счастью, обошлось без жертв.

Несколькими днями ранее россияне ударили по гостинице в Харькове. Пострадали 13 человек, в том числе иностранные журналисты. В полиции предполагают, что именно работники СМИ были целью оккупантов.

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