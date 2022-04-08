Правоохранителям требуется достаточно длительное время, чтобы найти тела погибших.

О количестве жертв российской агрессии среди мирного населения на Киевщине можно будет говорить через несколько недель.

Об этом во время брифинга в аэропорту Гостомеля сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сейчас идет работа криминалистов, следователей, которые фиксируют преступления. Очень много зданий заминировано. Случаи ужасные. Оккупанты специально поставили растяжку на двери там, где находились подразделения спасателей ГСЧС Украины. Саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы", - заявил глава МВД Украины.

Монастырский подчеркнул, что российские оккупанты часто используют тактику подрыва.

"То есть там, где содержатся замученные ими люди, они взрывали эти здания. И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела", - сказал министр.

Как писал УНИАН, после огласки массовых убийств мирного населения в Буче, россияне получили приказ уничтожить тела мертвых горожан в Мариуполе. Для этого заработали российские мобильные крематории, извещал Мариупольский горсовет.

Кроме этого, отступая российские оккупанты минируют наши территории, здания, свою оставленную технику, тела погибших граждан, чтобы спровоцировать еще больше жертв.

В частности, в Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставляли мины-растяжки. В Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.

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