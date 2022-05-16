Президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ анонсировал совместные учения, а Александр Лукашенко - призвал к сплочению блока.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться", - заявил Путин.

Он также предлагает предоставить СНГ (в содружество входят Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Молдова, Кыргызстан, Беларусь, Армения, Казахстан) статус наблюдателя в ОДКБ.

Также на саммите Александр Лукашенко призвал к сплочению ОДКБ. Он уверен, что если бы организация "сразу выступила единым фронтом" - не было бы санкций.

Лукашенко заявил, что для укрепления ОДКБ надо усилить политической взаимодействие, повысить механизм консультаций: позиции должны быть едины.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 мая, в Москве начался первый с 2019 года очный саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее Казахстан заверил, что не будет помогать Российской Федерации обходить санкции стран Запада, введенные из-за войны против Украины. А Азербайджан выразил готовность принять у себя украинско-российские переговоры.

Главное управление разведки Минобороны Украины в конце апреля сообщало, что члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Россию и не изъявляют желание участвовать в войне против Украины.

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