Президенту России грозит опасность после того, как в его окружении поймут, что народ массово поставил ему незачет, полагает советник ОП.

Скорее всего, президента Российской Федерации Владимира Путина отравят.

Люди, приближенные к главе РФ, не выступают против него, поскольку понимают, что имеют собственность и власть только во время его "правления", поэтому и нет выступлений, рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" - Дмитрию Гордону.

По его словам, ситуация в окружении Путина может кардинально поменяться после того, как близкие к российскому президенту люди поймут, что народ своему лидеру "поставил незачет массово".

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Арестович полагает, что с Путиным не будут разговаривать, поскольку он потерял способность нормально воспринимать аргументацию.

"…Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол…", - добавил собеседник.

Судьба Путина - прогнозы, которые стоит знать

По словам публициста и политолога Андрея Пионтковского, после того, как россияне отступили с правобережной части Херсонской области, и в Херсон вошли украинские войска, в бункере Владимира Путина не осталось человека, который бы верил в возможность победы РФ в войне с нашей страной.

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев спрогнозировал, что российского президента убьют свои. Экс-депутат полагает, что "приговор" Путину исполнит глава Чечни Рамзан Кадыров.

Еще летом Алексей Арестович говорил, что конец Путина будет страшным.

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