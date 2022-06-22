Смерть президента России будет страшной, полагает советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович спрогнозировал, что конец главы Российской Федерации Владимира Путина будет "страшным".

Арестович в интервью украинскому журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону сказал, что уверен на 101% в страшном конце российского лидера.

"Страшным (будет конец Путина - Ред.). Уверен на 101%. Как у Сталина (советский диктатор Иосиф Сталин - Ред.): человек лежит в луже мочи, а ему не дают оказать помощь, потому что все вздохнули с облегчением. В первую очередь - его ближайшее окружение", - отметил собеседник.

Иосифа Сталина 1 марта 1953 года на даче под Москвой нашли лежащим на полу. 2 марта на дачу приехали врачи, а 6 числа по радио было объявлено о смерти Сталина. Есть разные версии насчет смерти диктатора.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей в интервью "Бульвару Гордона" сказал, что диктатор умер от инсульта и из-за того, что ему не была оказана помощь.

"Сталин упал и обоссался, а соратники просто не знали: может, он лежит потому, что выпил лишнего после того, как они уехали…", - говорил собеседник.

Ранее Алексей Арестович заявил, что точно знает об онкологическом заболевании Владимира Путина. По его словам, у президента России "вроде как саркома" (рак костей).

Вас также могут заинтересовать новости: