По словам эксперта, утренние ракетные обстрелы - прогнозируемая ситуация после назначения Суровикина начальником

За несколько дней до масштабных ракетных атак Владимир Путин провел кадровые перестановки, предоставив генералу Суровикину новую должность. Именно он и стоит за масштабными ракетными пусками по Украине, которые произошли 10 октября.

Подробности о генерале рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире Право на власть.

По его словам, утренние ракетные обстрелы - прогнозируемая ситуация после назначения Суровикина начальником.

"Суровикин - пехотный генерал, окончивший общевойсковое училище, практически всю свою жизнь "пахал" на земле. Нигде не показал никаких результатов, кроме путча в Москве. Тогда он руководил процессом, но еще в молодом возрасте, просто сдуру, скорее всего. А вот дальше ни в одной операции наземного плана он себя не показал как стратег, как генерал, который может руководить какими-то процессами. Каким-то образом из полевого генерала вышел "летчик". Но он пехотный генерал, "сапог" так называемый. Его еще и поставили начальником ВКС РФ, что в принципе полный нонсенс", - рассказал эксперт

По его мнению, "пехотную" прямолинейность Суровикина решили использовать в авиации.

"Именно это тугодумство, туголобість свою, он показал в Сирии, когда руководил операцией. Также никаких успехов он там не показал, взять Алеппо пехотными войсками не мог, поэтому приказал "раскатать" город в ноль с помощью авиации, что у них получилось, так как ПВО у сирийцев не было практически никакого. Поэтому с использованием именно авиации отбомбили Алеппо. Когда он работал по Мариуполю - также положил более десятка тысяч солдат РФ, которые не смогли взять город. После того, как отошла наша линия фронта и ПВО, он снова вызвал туда авиацию, высший технологический компонент войск РФ, который и без приказа Суровикина может выполнить определенные задачи", - подчеркнул Свитан.

Утренние обстрелы страны Свитан однозначно связывает с назначением Суровикина.

"Он позавчера был назначен. Это не было связано с Крымским мостом, это было плановое замещение. К нему вели последние несколько недель, устранение некоторых генералов и постановка на руководящие должности тех, кого к ним подводили", - убежден эксперт.

Утренние обстрелы РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. По данным ГСЧС, 14 человек погибли, 97 получили травмы. 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.

Вследствие ударов погибли 14 украинцев еще 97 получили ранения.

Вечером Зеленский сообщил, что на 11 октября запланировано экстренное заседание G7, которое будет касаться агрессии России против Украины.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

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