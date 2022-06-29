Российский публицист уверен, что Путин делал ставку на падение Альянса.

Российский диктатор Владимир Путин надеялся на то, что война в Украине развалит НАТО, но саммит Альянса в Мадриде продемонстрировал, что его ставка не сработала.

Об этом заявил российский публицист и социолог Игорь Эйдман в комментарии OBOZREVATEL.

"Путин, дурачок, думал, что быстро захватит Украину, все испугаются великой России, а НАТО от страха позорно рухнет. Но вследствие этого кремлевский лидер получит фундаментальное усиление Альянса", - заявил Ейдман.

В частности, публицист выделил три ключевых итога саммита Альянса:

вступление в НАТО Швеции и Финляндии, полное господство НАТО в Балтике. Он замечает, что у Швеции очень серьезная и в хорошем состоянии армия. Даже Германия, которая по размерам значительно больше, гораздо меньше уделяла последние десятилетия внимания своей обороне;

увеличение американских сил и вооружения в Европе;

радикальное усиление немецкой армии, которое должно произойти в ближайшие несколько лет. Предполагается, что власти выделят на это 100 млрд евро. Эйдман считает, что это будет не последнее финансирование, Шольц обещает самую большую армию в Европе.

"То есть вместо того, чтобы ослабить, расколоть, развалить НАТО, Путин своей преступной авантюрой в Украине этот Альянс радикально усилил. Теперь у Кремля осталось два варианта. Первый - Россия проигрывает "горячу" войну с Украиной и "холодную" с НАТО в течение какого-то времени. А после этого режим Путина рухнет. Второй вариант – российский диктатор начнет ядерную войну. В конце концов, он тоже проиграет и упадет, но предшествовать этому будет глобальная мировая катастрофа. Для режима оба варианта означают конец, крах и смерть. Но вопрос лишь в том, сколько жизней Путин потянет за собой. При наихудшем варианте – то есть в случае ядерной войны-жертвами российского режима станут десятки или даже сотни миллионов людей. И я такой вариант отбросить не могу. Вероятность подобного исхода меньше 50%, однако она есть и она значима", - подытожил Ейдман.

Ранее кандидат юридических наук, правозащитник Марк Фейгин предположил, что у президента РФ Владимира Путина явно есть расстройство личности.

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