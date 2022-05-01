Источники издания утверждают, что на параде 9 мая президент РФ объявит мобилизацию по всей стране, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы открыто использовать термин "война" вместо "специальной военной операции".

На такой шаг главу Кремля пытаются подтолкнуть руководство российских Вооруженных сил, которое разочаровано тем, как разворачивается ситуация на фронте, пишет The Sun.

По данным журналистов, путинское армейское командование недовольно и возмущено тем, что российский диктатор приказал оккупантам отступить от Киева и провалом атак в направлении украинской столицы в целом, а также сокращением темпов наступления на Донбасс.

Источники издания утверждают, что на параде 9 мая президент РФ объявит о мобилизации всех своих резервов для решающего удара по Украине. Тотальная война позволила бы Москве набрать больше призывников, ввести военное положение, а также обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, таким как Беларусь.

Путин, потерпевший неудачу почти во всех намеченных целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть… и просто стать своего рода раковой опухолью внутри страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком.

В то же время украинские военные не исключают возможность полной мобилизации в РФ, если врагу не удастся добиться своих планов в ближайшей перспективе.

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