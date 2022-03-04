Вместе со сдавшимся было еще 11 человек.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали украинского военного, перешедшего на сторону оккупанта во время оккупации Крыма в 2014 году. Он в составе гаубично-артиллерийского дивизиона РФ вторгся в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

"24 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и отправился на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса. Им обещали, что с властями все договорено, что они не будут обстреливать жилые дома, а просто пройдут рейдом. Им объяснили: "Все будет как в 2014 году, когда Россия забирала Крым", - говорится в сообщении.

По словам сдавшегося, с ним было 11 человек.

"Когда мы сдавались в плен, к нам вышли селяне с ружьями. Я дал команду прекратить огонь. Я вышел к ним первый. Они сказали: "Смотрите с чем мы воюем. Мы защищаем свое село". Я приказал сдать оружие, со мной было 11 человек", - рассказал задержанный.

Украинские правоохранители дали ему возможность позвонить жене и заявил, что "Путин такое натворил". По его словам, им всем раздали "Промедол".

Отмечается, что во время боя он отстал от российских военных, а позже сдался сам и весь свой взвод.

На данный момент с задержанным работают следователи и контрразведка СБУ.

Справка УНИАН. Тримеперидин (Промедол) — наркотический анальгетик. Разработан в начале 50-х годов в СССР в ходе исследования родственного препарата петидин. Его применяют как болеутоляющее средство при серьезных травмах и различных заболеваниях, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями, при подготовке к операциям и в послеоперационном периоде и т.п.