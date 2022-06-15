Враг наступал возле населенных пунктов Долгенькое — Краснополье и Долина.

Российские оккупанты пытались наступать на Славянском направлении. Боевые действия велись в районе Долгенькое — Краснополье и неподалеку от Долины. Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки и заставили врага отступить.

Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое — Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отступить" — сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении активные боевые действия не зафиксированы. Однако противник обстреливал позиции украинских защитников с применением ствольной артиллерии.

Напомним, в течение последних недель российские оккупанты пытаются развивать наступление на Славянск. Для этого они стянули в оперативный район много артиллерии и бьют по позициям ВСУ. Ранее оккупанты пытались наступать на Богородичное и Краснополье на этом направлении. Но украинские защитники, как и сегодня, успешно отразили атаки.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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