Путин обвинил западных партнеров в срыве соглашения, а также в том, что они "перекладывают ответственность за это на Россию".

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу прекращение зерновой сделки Россией.

"Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но никаких обязательств и договорённостей по ней никто выполнять не собирался, лишь постоянно что-то требовали от РФ", - заявил президент.

Путин обвинил западных партнеров в срыве соглашения, а также в том, что они перекладывают ответственность за это на Россию. По его словам, "невыполнение обязательств перед РФ по зерновой сделке - наглость и бесцеремонность".

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"Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней. Среди них - разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью и возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса", - добавил он.

Путин также заявил, что Россия в состоянии заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и безвозвмездной основе. Он уверен, что именно "Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность, а заявления, что Украина кормит голодающих всего мира - ложь".

Выход РФ из зерновой сделки - последние новости

В Минобороны Росиийской Федерации заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Российская Федерация ввела морскую блокаду Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Bild Юлиан Рёпке, комментируя ночные удары оккупантов по Одессе.

Этой ночью во время очередной атаки Россия атаковали портовую инфрастуруктуру Украины. В частности, под удар попал порт в Черноморске, где было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которые предназначались для отправки в Китай.

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