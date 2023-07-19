Юлиан Рёпке считает, что Россия не решается напрямую атаковать торговые суда под флагами разных стран, а вместо этого обстреливает территорию Украины.

Российская Федерация ввела морскую блокаду Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Bild Юлиан Рёпке, комментируя ночные удары оккупантов по Одессе.

"Своими ночными бомбардировками одесского порта Россия фактически ввела морскую блокаду Украины сразу после окончания зерновой сделки в понедельник. 12 грузовых судов застряли в украинских портах Одессы и Николаева. Ни один сухогруз не зашёл в Украину с начала российских бомбардировок", - заявил журналист.

Рёпке называет происходящее "ракетной блокадой". Он отмечает, что Россия не решается напрямую атаковать торговые суда под флагами разных стран, а вместо этого обстреливает территорию Украины. Но сами по себе эти удары делают работу зерновозов невозможной: страховщики судов отказываются посылать их туда, куда регулярно прилетают ракеты.

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Сейчас в Черном море находятся несколько судов, следующих в Украину, сообщает Bild. Отмечается, что все они следуют в направлении порта Измаил на границе с Румынией. Одно из судов - сухогруз Alfa Star под флагом Камеруна.

Атаки РФ на Одессу - детали

Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления. В частности, серьезная атака была по Одесской области, где разрушена промышленная и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

Есть попадание в зерновой и масляный терминалы порта, склады с табаком и фейерверками.

Ранее сегодня РФ объявила все суда, заходящие с завтрашнего дня в украинские порты, "потенциальными перевозчиками грузов военного назначения", то есть военными целями.

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