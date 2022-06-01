После трех месяцев полномасштабног военного вторжения России на территорию независимой Украины, все действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко говорят о том, что он не против вступить в войну, но "армия не готова".
Об этом в интервью Радио НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Дело в том, что все эти передвижения войск, все эти учения больше направлены на то, чтобы подтвердить позицию Лукашенко, что он вроде бы и не прочь вступить в войну, но армия еще не готова. Еще нужно одни учения провести, еще нужно проверить боеспособность внезапно в частях", - заявил Жданов.
По словам эксперта, ситуация развивается в том же контексте, как было раньше .
"У него была идея создать оперативное командование "Север", затем он будет передавать в него войска, они будут проводить боевое согласование с войсками и этим органом военного управления… То есть ситуация развивается в том же контексте, как было раньше", - заявил эксперт.
Жданов также отметил, что заявление о создании народного ополчения говорит о том, что Путин не исключает варианта расшатывания ситуации внутри Беларуси и отстранения Лукашенко от власти.
"Это наталкивает на мысль о том, что, видимо, Путин пытается расшатать ситуацию или не исключает варианта расшатывания ситуации внутри Беларуси и отстранения Лукашенко от власти, а затем создания чего-то вроде военного кабинета. А в нем есть сторонники, чтобы отдать приказ на вторжение белорусской армии на территорию Украины, вступить в войну против нас на стороне России. Вот такой вариант", - заявил Жданов.
По словам эксперта Лукашенко сейчас активно пытается найти консенсус.
"Лукашенко пытается найти консенсус с обществом в том контексте, что если вы не хотите вступать в войну на стороне России против Украины, то поддержите меня для того, чтобы я не отдал такой приказ. Где-то в таком контексте следует это рассматривать", - отметил Жданов.
Война в Украине:
24 февраля войска России вторглись на территорию Украины.
12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за 16 дней полномасштабной войны России против Украины погибли 1300 украинских военных.
1 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно на фронте погибают от 60 до 100 украинских военных. Он отметил, что ранения получают каждый день еще 500 бойцов.