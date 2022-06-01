Жданов отметил, что заявление о создании народного ополчения говорит о том, что Путин не исключает варианта расшатывания ситуации внутри Беларуси.

После трех месяцев полномасштабног военного вторжения России на территорию независимой Украины, все действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко говорят о том, что он не против вступить в войну, но "армия не готова".

Об этом в интервью Радио НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что все эти передвижения войск, все эти учения больше направлены на то, чтобы подтвердить позицию Лукашенко, что он вроде бы и не прочь вступить в войну, но армия еще не готова. Еще нужно одни учения провести, еще нужно проверить боеспособность внезапно в частях", - заявил Жданов.

По словам эксперта, ситуация развивается в том же контексте, как было раньше .

"У него была идея создать оперативное командование "Север", затем он будет передавать в него войска, они будут проводить боевое согласование с войсками и этим органом военного управления… То есть ситуация развивается в том же контексте, как было раньше", - заявил эксперт.

Жданов также отметил, что заявление о создании народного ополчения говорит о том, что Путин не исключает варианта расшатывания ситуации внутри Беларуси и отстранения Лукашенко от власти.

"Это наталкивает на мысль о том, что, видимо, Путин пытается расшатать ситуацию или не исключает варианта расшатывания ситуации внутри Беларуси и отстранения Лукашенко от власти, а затем создания чего-то вроде военного кабинета. А в нем есть сторонники, чтобы отдать приказ на вторжение белорусской армии на территорию Украины, вступить в войну против нас на стороне России. Вот такой вариант", - заявил Жданов.

По словам эксперта Лукашенко сейчас активно пытается найти консенсус.

"Лукашенко пытается найти консенсус с обществом в том контексте, что если вы не хотите вступать в войну на стороне России против Украины, то поддержите меня для того, чтобы я не отдал такой приказ. Где-то в таком контексте следует это рассматривать", - отметил Жданов.

Война в Украине:

24 февраля войска России вторглись на территорию Украины.

12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за 16 дней полномасштабной войны России против Украины погибли 1300 украинских военных.

1 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно на фронте погибают от 60 до 100 украинских военных. Он отметил, что ранения получают каждый день еще 500 бойцов.

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