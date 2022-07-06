В России решили подписать указ о технической мобилизации.

Война, которую развязал президент России против Украины, приносит большие проблемы и убытки самой РФ. В первую очередь это на себе каждый день ощущают простые россияне.

На днях Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации. Только в рамках этой мобилизации отправлять на войну никого не будут. Задачи тут иные, говорится в сюжете проекта FreeДом.

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, у РФ не хватает трудовых ресурсов, техники и комплектующих для ее ремонта. Поэтому в России решили подписать указ о технической мобилизации, что предприятия будут обязаны выполнять гособоронзаказ, набирать персонал для этого, организовывать круглосуточную работу для выполнения государственного заказа.

Это касается как государственных, так и частных предприятий. Они должны будут ремонтировать технику, которая поступает с мест хранения и непосредственно из зоны боевых действий.

"РФ наконец-то поняла, что война - это не прогулка и что легкой войны в Украине не будет", — говорит эксперт.

Жданов говорит, когда на приемке завода находится эшелон с разбитой техникой, то теперь организовывать рабочие места, переводить на трехсменную работу и вызывать людей из отпуска, работать в выходные и праздничные дни, найти деньги на покупку комплектующих и самых комплектующих сложно. То есть это сложно делать задним числом.

Также на днях в Госдуме РФ предложили заключать контракт в ВС РФ и Нацгвардии с выпускниками школ, которые по сути не имеют никакого опыта военной службы. Таким образом Кремль сможет пополнить боевой состав российской армии.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение в Украину. Позже враг пошел в наступление на части Луганской и Донецкой областей.

Врагам в Луганской области удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Северодонецк и Лисичанск.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что по самым скромным подсчетам в боях за Лисичанск оккупанты потеряли около 7 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: