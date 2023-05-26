Также уничтожено восемь бронированных автомобилей врага и ликвидировано 19 российских военных.

В Херсонской области за прошедшие сутки вражеское войско понесло существенные потери.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли мощные удары по скоплению сил противника.

В результате российские захватчики потеряли в Херсонской области три крупнокалиберные пушки, миномет, три беспилотных разведчика разного типа, полевой пункт боепоставки и наземную станцию управления БпЛА.

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Также уничтожено восемь бронированных автомобилей врага и ликвидировано 19 российских военных.

"В то же время враг не прекращает терроризировать местное население. В течение ночи, во время массированной ракетно-дроновой атаки по территории Украины, силами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два вражеских ударных БпЛА "Shahed-131/136". Попаданий в зоне нашей ответственности не допущено", - заверили в командовании.

По данным ОК "Юг", обстановка в Черном и Азовском морях почти не изменилась. В частности, в акваториях на боевом дежурстве находятся семь кораблей, в том числе десантный корабль, ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

"Тем не менее уровень ракетной угрозы оцениваем как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет", - отметили в командовании.

Кроме того, акцентируется на том, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром, наблюдающаяся в последнее время в Одесской области, может способствовать выносу к побережью морских мин.

Другие достижения ВСУ на юге

25 мая бойцы Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии удачно отработали по двум вражеским самолетам Су-25, пытавшихся атаковать украинских защитников. Испортили настроение оккупантам нацгвардейцы "Запорожский мститель" и его боевой товарищ. Один самолет удалось уничтожить (пилот катапультировался), другой – был серьезно поврежден и совершил аварийную посадку.

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