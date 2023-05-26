За сутки было уничтожено 25 единиц одной только артиллерии.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще 460 российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения по 26 мая этого года общие боевые потери врага среди личного состава ориентировочно составили около 205 тыс. 720 человек. Это +460 убитых за сутки.

Танков противника было уничтожено 3 тыс. 796 (+1 за сутки), боевых бронированных машин – 7 тыс. 435 (+3), артиллерийских систем – 3 тыс. 384 (+25), реактивных систем залпового огня – 570.

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Кроме того, средств противовоздушной обороны противника было уничтожено 328 (+1), самолетов - 310 (+1), вертолетов – 296, беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 тыс. 910 (+3) и крылатых ракет ‒ 1 тыс. 15.

Также кораблей / катеров врага было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 6 тыс. 161 (+13), специальной техники ‒ 446 (+2).

Ситуация на фронте

В своей утренней сводке сегодня, 26 мая, Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных удара и 55 авиационных. В частности, было применено 36 иранских ударных беспилотников "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены.

Непосредственно на фронте интенсивность боев в последнее время снижается. Оккупанты проявляют активность на широком фронте, но количество атак заметно меньше, чем еще пару недель назад.

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