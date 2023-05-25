Один самолет полностью уничтожен, второй - серьезно поврежден и был вынужден совершить аварийную посадку.

Бойцы Нацгвардии сбили над Запорожской областью сразу два самолета армии РФ.

Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, на Запорожском направлении оккупанты активно используют боевую авиацию. 25 мая они пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25.

"В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы - "Запорожский мститель" и его боевой собрат. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям", - рассказали военные.

Видео дня

В результате боевой работы нацгвардейского огневого расчета первый самолет Су-25 полностью уничтожен - пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией. Второй Су-25 серьезно поврежден и был вынужден совершить аварийную посадку.

Всего на счету нацгвардейцев уже 9 сбитых самолетов. "Таким образом, гвардейцы вдребезги разбили вражеские расчеты на господство в воздушном пространстве", - подчеркивают они.

Сбитие самолета в Запорожской области: что известно

Сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на оккупированном россиянами аэродроме прогремели взрывы, в небо поднялся столб дыма.

Местные каналы писали о падении российского самолета Су-25, эту информацию подтверждали оккупанты.

Впоследствии Федоров написал, что информацию о самолете проверяют. Также он добавил, что в последнее время захватчики увеличили свою активность на Мелитопольском аэродроме.

Вас также могут заинтересовать новости: