Оккупанты хотят деморализовать украинское общество и военных, выкладывают фейковые документы якобы из штаба на востоке.

Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута.

Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отмечает, что враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных.

В частности, о том, что якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение. "Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", - подчеркнула Маляр.

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Заместитель министра обороны отмечает, что также враг пытается дискредитировать военное командование восточного направления - оккупанты выкладывают фейковые документы якобы из штаба на востоке.

Маляр отмечает, что враг, раскрывая якобы известные им планы в отношении Бахмута обеих воюющих сторон, хочет продемонстрировать "силу" оккупантов и "слабость" украинских защитников.

Ситуация на Донбассе

Сегодня Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики обнародовал разъяснении ситуации на востоке Украины. В частности, отмечается, что оборона на Донбассе позволяет Украине подготовить резервы для наступления. Также сообщается, что продолжается оборона Бахмута, ведь его удержание позволяет наносить большие потери врагу.

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