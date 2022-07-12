Оккупационная "власть" в Мариуполе начала эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища "Некрополь".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сегодня оккупационная власть начала эксгумацию первого массового захоронения в районе кладбища "Некрополь". Там, где были похоронены люди с идентификацией нашей властью и нашими медиками. Эксгумацию проводит Следственный комитет", - отметил он.
Присутствующим близким и родным умерших обещают отдельную могилу на Старокрымском кладбище. "Однако, только после издевательства в морге на "Метро" и в очереди за гробом", - отметил Андрющенко.
В то же время, он добавил: "У кого близких нет или они не присутствуют - прямой путь в братскую могилу в Старом Крыму. Без идентификации, без отдельной могилы, без намека на человечность".
Ранее УНИАН уже сообщал, что 19 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что фактически в городе россияне устроили массовое уничтожение мирного населения. Власти оценивают минимальное количество жертв в 20 тысяч, но появление все большего количества новых братских могил свидетельствует, что эта оценка не окончательная, подчеркнул он.
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