Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и следователей СБУ.

Попа Московского патриархата Захария, исполнявшего в храме Киево-Печерской лавры молебен за Россию, Соломенский суд отправил под личное обязательство.

Как пишет Украинская правда, таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и следователей СБУ. Решение нельзя обжаловать.

Накануне СБУ вручила отцу Захарию и другим священникам МП, причастным к литургии, подозрения по статьям об оправдании действий агрессора.

Видео дня

Правоохранительные органы подтвердили достоверность снятого ранее видео из одного из храмов Лавры, на котором священник и его паства исполняли молебен за Россию и "матушку Русь".

Правда в УПЦ МП умышленность действий попа отрицали, хоть и отстранили Захарию временно от богослужений.

Обыски в зданиях УПЦ МП и санкции СНБО

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает преимущественно запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры, Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей Московского патриархата.

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