Ракеты попадали за пределами населенных пунктов.

Вражеский самолет обстрелял ракетами пограничную территорию Сумской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня после 16 часов вражеский самолет осуществил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты попадали за пределами населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня после полудня враг выпустил 5 минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий также сообщил, что россияне совершили ракетный обстрел Сумского района. Подробности обстрела он пообещал рассказать позже.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что в ночь на 28 мая ночью враг активно обстреливал приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

В частности, в результате ракетного удара рашисты "денацифицировали" сельхозпредприятие на окраине Конотопского района Сумщины. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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