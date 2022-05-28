К счастью, жертв и пострадавших нет.

В ночь на 28 мая ночью враг активно обстреливал пограничные территории Сумской и Черниговской областей.

В результате ракетного удара рашисты "денацифицировали" сельхозпредприятие на окраине Конотопского района Сумщины, сообщает телеграмм-канал Госпогранслужбы.

Отмечается, что еще в двух случаях россияне били из минометов калибра 120 мм по территории Шосткинского района. Один из обстрелов, который велся со стороны российского поселка Троебортное, длился почти час.

Также с территории РФ путинские воины трижды обстреляли пограничный район Черниговщины. Наблюдалось около 20 "приходов" из минометов, вероятнее всего 120 калибра. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Западные СМИ писали о возможном повторном вторжении РФ на севере

В частности, под таким заголовком вышла статья в издании The Washington Post.

На что в Госпогранслужбе сообщили, что пока не наблюдаются формирования российскими войсками группировки для наступления в сторону Чернигова и Сум. И отметили, что враг пытается демонстрировать свое присутствие для скования действий украинских военных и их применения на других направлениях.

Вместе с тем глава Черниговской ОВА опроверг слухи об эвакуации из области. Ситуация в регионе пока стабильная.

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