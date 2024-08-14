Нехватка живой силы и отсутствие четкой системы командования среди российских войск в Курской области способствовали успеху наступления ВСУ.

Украинские силы 6 августа внезапно вторглись на территорию Курской области РФ и продолжают свое успешное наступление. Как пишет The Telegraph, украинские войска прошли сквозь российскую оборону в Курской области, как нож сквозь масло, не в последнюю очередь благодаря строгой оперативной безопасности - украинские командиры узнали об операции всего за три дня до ее начала; обычные войска - в день ее проведения.

Однако украинцы также воспользовались слабым местом России - нехваткой достойных кадров, которая усугублялась отсутствием четкой системы командования.

Как пишет The Telegraph, в начале наступления ВСУ военная реакция Москвы была затруднена отсутствием ясности в вопросе о том, кто является главным. И операция ВСУ успешноиспользовала размытые границы ответственности между ФСБ, Росгвардией и Министерством обороны.

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Как объясняет The Telegraph, за границу отвечает пограничная служба ФСБ. Внутреннюю оборону курирует Росгвардия, которая призвана их поддерживать. Это отдельные ведомства, и ни одно из них не подчиняется армии или Минобороны РФ.

Также, как отмечает издание, в Курской области не были построены какие-либо линии окопов и минных полей, и никто не заметил, что Украина начала планировать операцию еще в марте, проводя небольшие рейды.

"ВСУ спланировали все грамотно, как по учебнику: провести дополнительную разведку, наметить маршрут, а главное - сделать все быстро", - отметил один из руководителей российских повстанцев.

Ситуацию для России ухудшил тот факт, что основное российское формирование, противостоящее Украине на этом направлении, увязло в наступлении в Харьковской области, отмечает The Telegraph.

"Катастрофа вызвала открытую междоусобицу. Российские военные блогеры обвиняют чеченские войска "Ахмат" в том, что они бегут при первых признаках неприятностей, оставляя плохо экипированных и обученных призывников нести основную тяжесть наступления. Командир "Ахмата" генерал Алаудинов, в свою очередь, заявил, что некомпетентные генералы регулярной армии виноваты в том, что позволили украинцам "спокойно вывести" части с других участков линии и сосредоточить их для наступления на Курск. Далее он обрушился на "кого-то из министерства обороны"", - пишет издание.

В чем цель Украины

Пока что Россия не снижает темп своего наступления на Донбассе. Это говорит о том, что одна из ключевых целей Курской наступательной операции - отвлечение российских сил с этого фронта - еще не достигнута.

Как отмечает издание, ранее украинские Telegram-каналы опубликовали видео с пленными из российских подразделений морской пехоты и армии, которые просят обменять их на пленных из полка "Азов".

"Возвращение ветеранов "Азова" домой стало бы большим пропагандистским переворотом для Украины - и, возможно, это одна из целей, которую президент Владимир Зеленский поставил перед операцией", - говорится в статье.

ВСУ в Курской области - последние новости

С начала суток Силы обороны в Курской области взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках. Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ полностью зачистили Суджу.

Также, по данным Генштаба ночью 14 августа ночью на территории Курской области, во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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