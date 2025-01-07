Активность россиян спала на Волчанском направлении, рассказал боец.

Из-за операции ВСУ в Курской области РФ, оккупационная армия вынуждена оттягивать свои резервы с севера Харьковской области. Об этом в эфире канала Киев24 рассказал офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

По словам бойца, активность россиян спала на Волчанском направлении.

"Начиная с августа 2024 года, когда началась операция ВСУ в Курской области, активность оккупантов на нашем направлении спала. Это, прежде всего, говорит о меньшем применении тактической авиации, а также артиллерии. Учитывая это, мы можем говорить, что врагу приходится из-за нашей операции в Курской области оттягивать свои резервы", - сказал военный.

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Он отметил, что в самом городе Волчанск россиянам не удалось получить преимущество:

"В самом городе, несмотря на его полное разрушение по линии реки Волчья, врагу не удалось получить какое-либо преимущество, потому наша линия обороны не претерпела изменений… Учитывая погодные условия, нашим военнослужащим чрезвычайно сложно на линии боевого столкновения, но, несмотря на все, оборона города Волчанск держится крепко".

Военный добавил, что российские оккупанты используют широкий спектр огневого поражения украинских позиций, в частности, участились случаи использования дронов на оптоволокне.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Как ранее писал УНИАН, 5 января стало известно, что ВСУ пошли в новое наступление в Курской области.

Отмечалось, что факт этого признали в Министерстве обороны России. В очередной сводке россияне указали, что украинские бойцы "предприняли контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин".

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