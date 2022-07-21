Один из осужденных начал "военную карьеру" еще в 2015 году, а другой пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за кражу.

Двух боевиков террористической организации, так называемой самопровозглашенной "ЛНР", которые воевали против Украины в составе российских оккупационных войск, приговорен к 10 и 8 годам заключения.

Об этом в Telegram сообщает Служба безопасности Украины.

Так, суд признал виновными еще двух боевиков "ЛНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Отмечается, что их взяли в плен украинские защитники во время боев на Луганщине в мае.

Так, один из осужденных начал "военную карьеру" в сложившихся Россией незаконных вооруженных формированиях еще в 2015 году, а другой пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за кражу.

"Следователи СБУ собрали мощную доказательную базу в отношении этих боевиков, которая позволила приговорить их к заключению. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса", - сообщили в СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге задержали корректировщика, им оказался чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: