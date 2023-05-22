Специалисты отрабатывают локации вероятных захоронений на оккупированных территориях.

Поисковые группы за последний месяц обнаружили в освобожденных населенных пунктах в Донецкой, Луганской и Харьковской областях 50 тел людей, которые считались пропавшими, сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"Эксклюзивные кадры предоставил командир поисковых групп в Донецкой, Луганской и Харьковской областях Алексей Юков. Кадры были сделаны на деоккупированных территориях во время отработки локаций вероятных захоронений. Только за прошлый месяц поисковикам удалось поднять пятьдесят тел", – написал Котенко и опубликовал серию фотографий с поисковых работ.

Он также призвал всех, кому известно о вероятных местах захоронения, сообщать на горячие линии уполномоченного. В будние дни можно обращаться по телефону 0800339247, в выходные – отправить сообщение в Viber и Telegram по номеру +380958960421.

Видео дня

Без вести пропавшие во время войны - что надо знать

В начале мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, в котором будут собраны данные о пропавших без вести.

4 мая в МВД заявили, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан. В розыске остаются более 23 тысяч человек, пропавших при особых обстоятельствах.

Среди разыскиваемых – похищенный оккупантами корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его похитили 3 марта 2022 года на Киевщине. Василия, отца журналиста, оккупанты отпустили, а самого Дмитрия вывезли в Россию. Оккупанты отрицают похищение Дмитрия Хилюка. Единственное известие от него за это время – письмо, написанное в апреле 2022 года.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко также сообщал, что офис уполномоченного занимается розыском 7 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: