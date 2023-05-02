В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести.

С сегодняшнего дня данные о пропавших будут вноситься в Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

Как сообщает Минреинтеграции, в реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

Также в реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, используемые для обеспечения учета лиц.

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"Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно скорее разыскать пропавших лиц", - подчеркнул уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Пропавшие без вести украинцы-детали

Сейчас пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинцев. По статистике, обычно, около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, а остальные, к сожалению, погибшие.

Почти 20% украинцев, вернувшихся из плена России, находились в списках пропавших без вести. Как сообщил представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, в отношении таких людей не было ни одного подтверждения, доказательных фактов того, что они находятся в плену.