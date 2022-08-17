На российских оборонных предприятиях введен круглосуточный график работы, но сотрудники могут даже и не мечтать о повышении зарплаты, отметил журналист.

В России из-за войны в Украине проходит скрытая так называемая "промышленная мобилизация" - предприятия оборонительного комплекса начали работать круглосуточно.

Сотрудникам, которые не хотят работать по две смены, просто выдают половину зарплаты, написал в Telegram журналист Роман Цимбалюк.

"Руководство РФ начало проводить скрытые мероприятия так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонительного комплекса. Так, на предприятиях введен круглосуточный график работы. Однако работающие могут даже и не мечтать о повышении зарплаты…", - отметил автор.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что российские власти пытаются перезапустить или расширить военную промышленность для того, чтобы Россия могла длительное время вести активные боевые действия в Украине, начатые 24 февраля.

Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины поделились, что в рамках "промышленной мобилизации" в компании "Ростех" с начала августа ввели запрет на отпуска для всего руководства и значительной части рабочего персонала.

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