Военно-промышленная комиссия России готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на этот год, отметили в ГУР Минобороны.

В Российской Федерации начато воплощение скрытых мер так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В РФ начато воплощение скрытых мер так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора. В частности в компании "Ростех" с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала", - говорится в сообщении.

В то же время в некоторых компаниях, которые входят в состав компании "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" касается 100% работников.

"Также военно-промышленная комиссия РФ (председатель комиссии - Путин) готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на 2022 год, которые предусматривают увеличение расходов на 600-700 млрд рус. рублей. Утверждение изменений ожидается в начале сентября", - сообщили в разведке.

Отмечается, что цель скрытой "промышленной мобилизации - обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях РФ.

"Кампания по отмене отпусков также связана с мерами установления полного контроля над передвижением персонала оборонных предприятий. В первую очередь, руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас в состав государственной компании "Ростех" входит более 800 компаний и предприятий различных отраслей производства. Портфель корпорации содержит до 40% всего объема гособоронзаказа и приоритетные гражданские программы.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил, что РФ пытается перезапустить или расширить военную промышленность для поддержки длительных боевых действий на территории Украины.

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