Вряд ли у одного из Ту-95МС могла отвалиться ракета, потому что Петропавловка находится всего в 75 км от границы с Украиной.

Причиной падение ракеты в российской деревне Петропавловка в Воронежской области стало, по информации от местных российских властей, "аварийное схождение авиационного боеприпаса".

Какого именно не сообщается, но вполне возможно сделать предположение на основе публичных данных от воздушных сил Украины, пишет издание Дифенс Экспресс.

В частности Ту-95МС с ракетами Х-101 и Х-555 направлялись в свой традиционный пусковой район в Каспийском море. То есть вряд ли с одного из них могла отвалиться ракета, потому что Петропавловка находится всего в 75 км от границы с Украиной, и смысла приближаться на такое расстояние Ту-95МС просто не было.

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Также известно о применении врагом ракет Х-47 "Кинжал" с МиГ-31К. Но воздушные силы Украины сообщали, о прохождении этих ракет через Сумскую область в направлении Киева. То есть эти самолеты также вряд ли пролетали над Воронежской областью вообще, а, скорее всего, осуществили запуск из воздушного пространства Рязанской или Тульской областей.

Кроме дальнобойных ракет враг также в сегодняшней атаке использовал противорадиолокационные Х-31П с самолетов Су-35. Вполне возможно, что они пролетали над этим селом в Воронежской области, а одна ракета отвалилась. Эта ракета имеет 90-кг осколочно-фугасную боевую часть.

Но в конце концов остается и вариант того, что на Петропавловку в РФ упала ракета, которая не отвалилась, а просто упала на своем маршевом участке. И речь идет о Х-101 или Х-555, которая либо сбилась с курса, либо упала на маршруте полета. Вес боевой части Х-555 оценивается в 400 кг, что больше соответствует последствиям взрыва.

Также воздушными силами было сообщено, что группа ракет, скорее всего, имелось в виду крылатых, заходит с севера Полтавской области, что в целом дает возможность предположить, что их маршрут мог проходить до этого и через Воронежскую область РФ.

А причина почему в РФ заявили об "аварийном схождении" боеприпаса объясняется тем, что в их парадигме это единственное разрешенное объяснение, почему это вообще могло произойти. Потому что так вполне могут быть "виноватый" экипаж или технический персонал, а не российская техника.

Падение ракеты в Воронежской области - детали

Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что сегодня зафиксировано аварийное схождение боеприпаса в Острогожском районе. "Обошлось без пострадавших, но разрушение зафиксировано, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены стекло и кровля, стены... Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения", - сообщил он.

В Минобороны РФ заявили, что снаряд упал во время выполнения полета самолета ВКС. Сейчас проводится расследование обстоятельств происшествия.

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