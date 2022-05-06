Оккупантам не удалось полностью захватить под свой контроль Рубежное.

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил детали наступления российских оккупантов на Донбассе.

Ситуация в Северодонецке действительно тяжелая, но до окружения еще далеко. Конечно, им нужен город, потому что это областной центр, понятное дело, что потом можно праздновать грандиозную победу и конечно им нужно взять в окружение наших военных - попытаться перерезать трассу на Бахмут, как раз там, где Попасная", - отметил Гайдай.

Также, по его словам, оккупантам не удалось полностью захватить под свой контроль Рубежное.

"Уже неоднократно они заявляли, что Рубежное взяли, но, тем не менее, пройти дальше они не могут и как стояла там Нацгвардия, так они доблестно стоят там и дальше и отбивают все атаки врага", - заявляет Гайдай.

"Изначально наши войска оставили большую территорию Луганской области, но только потому, что не было смысла держать оборону и вдоль российской границы. Это была бы непонятная операция, которая продержалась бы неделю. Сейчас выстроили оборону, которую уже третий месяц, как видим, прорвать не могут", - добавляет Гайдай.

По словам Гайдая, наступление оккупантов пошло не так, как они рассчитывали.

"Во-первых, закончились свежемобилизированные, им неоткуда брать "пушечное мясо", в боях гибнут и российские солдаты, которых перетаскивают с территории России, и "лнровцы", и представители ЧВК, которых достаточно у нас, в атаку бросают роту ЧВК точно. Кадыровцы вообще в бой не идут, они только стреляют с расстояния гранатометом по пустым зданиям и какие-то карты рассматривают в лесу, подтверждая звания "тик-токеров". Наши силы тоже не ждут в окопах наступления, периодически проводятся точечные удары ракетные и артиллерии, уничтожается большое количество и личного состава, и тяжелой техники, и нефтебазы глубоко в тылу врага, что перерезает логистику и не дает возможности организовать широкомасштабное наступление. Поэтому сейчас происходят "ползучие атаки". Они потихоньку стараются уничтожать все населенные пункты, до тла все расстреливают и там уже потихоньку начинают продавливать, когда уже просто не за что держаться нашим военным", - рассказал глава ВГА.

Напомним, Гайдай заявлял, что враг приложит все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

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