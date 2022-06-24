Продолжаются боевые действия за Северодонецк.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Северодонецком направлении противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии близ Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Вовчояровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк", - говорится в сообщении.
Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно остановили.
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Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.
На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.
Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.
Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.
По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.
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