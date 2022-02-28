Украинский пилот по прозвищу "Призрак Киева" уничтожил уже 15 вражеских самолетов.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.

"Призрак Киева - пилот Миг-29 за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29. Уже 15-й самолет! Кто наш Герой?"- сообщил он.

По предположению Минобороны, "Призраком Киева" может быть один из военных летчиков запаса, которые вернулись в ряды ВСУ после вторжения России.

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