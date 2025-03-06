Храпчинский напомнил, что у Украины есть разведывательные дроны, которые могут залетать на глубину до тысячи километров.

Украина способна наносить больше ударов по военным объектам на территории России, но нужно наращивать соответствующее производство и иметь соответствующие разведданные, отметил в эфире телемарафона производитель средств РЭБ, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, если говорить именно о разведданных, то у Украины есть соответствующие разведывательные дроны, которые могут залетать на глубину до тысячи километров.

"Вопрос о массовости производства ударных дальнобойных дронов. Есть вопрос, относительно финансирования. На самом деле в Украине есть достаточно компаний, которые разрабатывают такие средства поражения, которые с каждым разом совершенствуются. Поэтому проблемы нет, главная задача - получать определенные данные о том, куда бить, и масштабировать производство", - сказал Храпчинский.

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Кроме того, в условиях остановки помощи США, Украине следовало бы получить лицензию на производство определенных ракет ПВО для того, чтобы насытить то вооружение, которое есть на балансе, отметил эксперт. Главное сейчас - поиск решений по противодействию российским баллистическим ракетам.

"Надо активно общаться с Францией, у которой есть франко-итальянская система SAMP/T, которая может использоваться против баллистических ракет", - считает эксперт.

Он признал, что в Украине очень мало таких комплексов, но в 2025 году Франция планирует поставить у себя на вооружение около 6 новых таких систем.

Как писал УНИАН, среди вооружения, которое Украина получила от США, острее всего можем почувствовать недостаток систем противовоздушной обороны, отмечал народный депутат Александр Федиенко. Отвечая на вопрос, действительно ли запасы вооружения, ранее поставленного нам от США, исчерпаются за два-три месяца, парламентарий отмечал, что это зависит от очень многих факторов. В частности, от активизации РФ и тому подобное.

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