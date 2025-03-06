Поражены пункты россиян в Херсонской и Курской областях.

5 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточные удары по пункту управления и опорному пункту российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, по данным Генштаба, нанесены удары по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ в г. Алешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области, а также по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты ВС РФ в с. Плехово Курской области РФ.

Отмечается, что эти удары - продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала Вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины.

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"Воздушные силы ВСУ всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей ВС РФ вести агрессивную войну против украинского народа", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово.

Также украинские бойцы атаковали еще три важных объекта российских оккупантов. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также 27 февраля авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ в населенном пункте Белая Березка, что в Брянской области.

В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий. Это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.

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