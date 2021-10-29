Американские дипломаты напомнили, как поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил.

Риторика официальных российских властей вводит в заблуждение и способствует обострению напряженности на Донбассе.

Об этом сообщает Посольство США в Украине в социальной сети Facebook.

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усилены меры (по соблюдению режима прекращения огня - УНИАН), согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - заявили американские дипломаты.

Украина впервые применила турецкий беспилотник

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона Bayraktar против оккупантов.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление, что в МИД Германии не отреагировали на применение российскими оккупантами запрещенных Минскими договоренностями гаубиц, которые должны быть отведенными на определенные расстояния от линии разграничения.

В то же время, на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе российская делегация требует заменить в гуманитарной подгруппе народного депутата Галину Третьякову на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который в Украине подозревается в государственной измене.

Автор: Виталий Саенко