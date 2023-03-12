Секретарь СНБО усомнился, что Пригожину удалось сохранить мозг.

Планы российского олигарха Евгения Пригожина баллотироваться в президенты Украины выглядят странно для человека, у которого должен быть мозг. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Он вообще там заявление сделал, абсолютно странное заявление, с точки зрения человека, у которого должен быть мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться. Только больной человек [мог такое сказать]. Где президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан", – возмутился Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что участие Пригожина в избирательной гонке за пост президента Украины невозможно.

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"Им никто этого не даст [сделать]", — заявил Данилов.

Что сказал Пригожин – подробности

11 марта владелец "Группы Вагнера" Евгений пригожин сделал очередное нелепое заявление – анонсировал свое участие в выборах президента Украины.

"Делаю политический каминг-аут… У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг, и я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты, в президенты Украины и буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским…", - заявил Пригожин.

Это не первый случай, когда Пригожин пытается приравнять себя к президенту Украины. В начале февраля олигарх записал видео якобы из кабины штурмовика, в котором вызвал Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

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