Пригожин утверждал, что у него резко появились политические амбиции.

Главарь российской частной военной компании "Вагнера", повар "Путина" Евгений Пригожин сделал политический каминг-аут - заявил, что хочет принимать участие в выборах президента Украины.

Лидер наемников утверждает, что резко решил конкурировать с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко. "Теперь по поводу политических амбиций: стой так, чтобы тебе меня было хорошо видно, сейчас будет очень важное заявление", - утверждал он.

По его словам, заявление "поразит всех россиян и весь мир".

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"Делаю политический каминг-аут… У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг, и я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты, в президенты Украины и буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским…", - пофантазировал Пригожин.

Война России и Украины - интересные новости о Пригожине и ЧВК "Вагнера"

"Вагнеровцы" уже не один месяц пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области, который стал настоящей крепостью защитников Украины. Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российская ЧВК фактически погибла в бахмутских полях.

Стоит отметить, что в начале февраля Евгений Пригожин, сидя в бомбардировщике, в котором якобы в качестве второго пилота бомбил Бахмут, вызвал Владимира Зеленского на воздушную дуэль. Позже этот самолет был сбит над городом.

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