На Донетчине впервые за годы агрессии РФ объявлен приговор за пропаганду войны

28-летняя жительница Покровска, которая распространяла в соцсети призывы к развязыванию военного конфликта на Донбассе, получила три года условно.

В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта объявлен приговор за пропаганду войны.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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"По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины - по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в течение 2015-2016 годов 28-летняя жительница города Покровск распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.

Приговор суда – 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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