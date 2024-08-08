По словам Подоляка, автор концепции "саморазрушения России" тоже хорошо известен: субъект Путин.

Причиной любой эскалации, боевых действий и разрушений, в том числе и на территории России, включая Курскую и Белгородскую области, является сам факт агрессии РФ, ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права.

"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии России - ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

По словам Подоляка, автор концепции "саморазрушения России" тоже хорошо известен: субъект Путин.

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"Поэтому выводы совершенно очевидны... Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать... неприкосновенности своих территорий. Но война - это же война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, накануне Подоляк заявил, что события в Курской области могут стать индикатором истинного отношения рядовых россиян к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Сейчас у них открылась возможность продемонстрировать, насколько обоснованными являются заявления российских оппозиционеров о том, что в России народ не поддерживает войну.

"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. (...) Освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции [рядовых россиян] на контрвойну лишь подтвердит нашу мысль о прочной сознательной взаимосвязи россиян с их властью", - считает советник руководителя ОП.

6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области. Минобороны РФ заявило, что ВСУ "прорвали" границу в Курской области. Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные бои.

Как отметили в Минобороны страны-оккупанта, "прорыв" якобы произошел утром. По версии РФ, украинцы "силами до трехсот человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин" якобы атаковали позиции РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня.

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