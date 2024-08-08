Сообщается, что военные движутся от госграницы вдоль автодороги 38К-004.

Украинские войска продолжают продвижение вглубь территории России в Курской области. Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, ВСУ вышли на окраины города Суджа - центра одноименного района.

"Украинская армия сейчас находится как минимум в 2 км к северо-западу от города Суджа в Курской области, это визуально подтверждается", - отметил он.

Сообщается, что украинские войска движутся от госграницы вдоль автодороги 38К-004. Там взяты небольшие села Гоголевка и Рубанщина.

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Напомним, согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ в рамках операции на российской территории.

"Этот прорыв стал значимым этапом в конфликте, подчеркнув способность украинских военных добиваться успехов даже на территории врага", - говорилось в отчете.

По словам аналитиков, все это значит, что украинские силы прорвали, по крайней мере, две российские оборонные линии и укрепленный пункт.

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