У Зеленского говорят, что сегодняшние события позволяют увидеть истинное отношение россиян к войне.

События в Курской области могут стать индикатором истинного отношения рядовых россиян к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Сейчас у них открылась возможность продемонстрировать, насколько обоснованными являются заявления российских оппозиционеров о том, что в России народ не поддерживает войну. Об этом в своем Телеграм написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Базовая теория зарубежной российской оппозиции и реликтовых западных русофилов заключается в том, что "глубинный народ не поддерживает Путина и войну с Украиной". А репрессии якобы заставляют его скрывать свое мнение, радоваться в соцсетях ракетным ударам по городам Украины и записываться в армию", - пишет он и добавляет, что такой взгляд является "роковой ошибкой".

Подоляк называет "случайными адвокатами дьявола" тех, кто считает вторжение в Украину "проектом Кремля" и призывает к ослаблению санкций, потому что "народ не виноват".

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"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. (...) Освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого. Поэтому отсутствие адекватной реакции [рядовых россиян] на контрвойну лишь подтвердит нашу мысль о прочной сознательной взаимосвязи россиян с их властью", - считает советник ОП.

Российская оппозиция призывает ослабить санкции

Как писал УНИАН, российские оппозиционеры, которых выпустили из тюрьмы и передали США несколько дней назад, уже на следующий день призвали Запад ослабить санкции против России, поскольку те якобы затрагивают рядовых россиян.

"Разве [в России] не существует десятков миллионов людей, которые выступают против войны? Поэтому я вижу основной акцент своей деятельности в том, чтобы напоминать людям в свободном мире, что Россия и Путин - это не одно и то же. Санкции должны быть откалиброваны таким образом, чтобы они были направлены на Путина, а не просто на граждан России", - заявил оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

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