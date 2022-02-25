Трое детей в тяжелом состоянии.

При обстреле детского сада в Ахтырке погибли 3 человека, 17 детей ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала "Рада" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Около часа назад, одновременно с обстрелом детского сада в Ворзеле Киевской области был обстрелян детский сад в Ахтырке. Но, к большому сожалению, в отличие от Ворзеля, где все остались живы, в Ахтырке на месте погибли 3 человека, двое в больнице, 17 детей ранены, 3 - в тяжелом состоянии", - сообщил парламентарий.

По словам корреспондента Украина 24, российские военные обстреляли Ахтырку из систем "Ураган". Оккупанты обстреляли бомбоубежища, детский сад дачный массив и воинскую часть.

Двоих пострадавших детей оперируют, у одного ребенка проникающее ранение в грудь.