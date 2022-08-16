Зеленский заявил, что Украина должна выдержать все и завоевать жизнь.

На Донбассе Вооруженные Силы Украины отражают постоянные и очень мощные атаки врага, продолжаются очень жестокие бои.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 174-го дня полномасштабной войны.

"Наши герои отражают постоянные и очень мощные атаки на Донбассе. Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию... Идут очень жестокие бои", - сказал Зеленский.

По его словам, российская армия в эти сутки продолжила абсолютно бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской и Днепропетровской областей, в частности под ударом были Орехов, Никополь. Продолжаются обстрелы Харькова, приграничных районов.

"Но все это ничего не даст оккупантам и не сломает нашего сопротивления", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украина должна выдержать все и завоевать жизнь.

"Украина должна одержать победу, и это будет", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Вечером, 16 августа, Генштаб ВСУ сообщил об успешных отражениях атак оккупантов на четырех направлениях.

Как и раньше, враг сосредоточил внимание на захвате Донбасса. Сейчас бои продолжаются на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вместе с тем россияне продолжают обстреливать Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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