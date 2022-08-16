Битва за Донбасс продолжается, но оккупанты не смогли существенно продвинуться после боев за Лисичанск.

Перелом в войне с Россией может наступить уже в середине осени 2022 года, когда Украина получит военную помощь из ленд-лиза.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт и аналитик Петр Черник.

"Больших сил, чтобы осуществлять полноценные контрнаступательные операции с прорывом до 10-15 км, противник не имеет. Но есть старая восточная военная мудрость: война – путь обмана. И создание впечатления, что в одном месте концентрируются войска, а в другом может произойти настоящий удар – это основа основ любого оперативного военного искусства", – пояснил эксперт, отвечая на вопрос о том, как ВСУ на востоке воспользоваться переброской войск РФ на юг.

Он убежден, что восточный плацдарм для оккупантов более приоритетный. Они объявили признание так называемых "ЛДНР", а значит выйти на административные границы Донецкой области им необходимо до начала сезона дождей, который не позволит двигаться тяжелой технике.

Следовательно, замыкать эти границы - их стратегическая задача.

"Вспомним, что наибольшие их успехи - Северодонецк и Лисичанск – были более месяца назад. Дальше они существенно продвинуться не смогли. Качество украинского сопротивления растет с каждым днем все больше. По моему мнению, переломный момент может наступить тогда, когда мы будем иметь хорошую качественную авиацию. Ее мы можем получить по ленд-лизу где- то на середину осени", - сказал Черник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

Но советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города.

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