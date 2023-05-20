Мелони отметила, что у Италии нет F-16, поэтому именно их передать Украине ее страна не может.

Италия может присоединиться к подготовке украинских пилотов летать на современных истребителях, однако предоставить Киеву F-16 не сможет, поскольку страна сама их не имеет.

Об этом на пресс-конференции на саммите G7 сказала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пишет "Европейская правда". Она отметила, что у Италии нет F-16, из-за этого она не сможет поучаствовать в предоставлении их Киеву.

Мелони пояснила, что речь идет о возможном обучении украинских летчиков но решение пока не принято, поскольку итальянская сторона оценивает его совместно с союзниками.

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Издание отметило, что на вооружении воздушных сил Италии есть истребители Eurofighter Typhoon и легкие штурмовики AMX International.

F-16 для Украины

19 мая США согласились на обучение пилотов ВВС ВСУ на самолетах F-16. также США вместе с союзниками планируют выделить Украине эти истребители. В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что пять стран объединяют усилия для обеспечения ВСУ боевыми воздушными силами.

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