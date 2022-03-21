Сообщается о по меньшей мере 11 направлениях.

21 марта будут работать 11 гуманитарных коридоров эвакуации из населенных пунктов, где сейчас российские оккупанты ведут интенсивные обстрелы. Речь идет о Мариуполь, Бердянск, Козаровичи, Ворзель, Бучу, Северодонецк, Лисичанск и другие.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Маршруты эвакуации из Мариуполя в Запорожье:

Бердянск - Запорожье (место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27)

Мангушская громада - Запорожье (место собрания: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "смена")

Никольское - Запорожье (место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23)

Маршруты эвакуации в Киевской области:

Козаровичи – Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы – Вышгород – Киев (Место сборов: тренинговый центр ГУНП. К колонне можно присоединиться на частном транспорте из населенных пунктов, расположенных рядом).

Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Шпитьки – Петрушки - Белогородка (Место сборов: вул. Садовая, 13. Автобусы для эвакуации будут направлены из Белогородки).

Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка - Капитановка – Стоянка - Белогородка (Место сборов: вул. Энергетиков, 12. Автобусы для эвакуации будут направлены из Белогородки. К колонне можно присоединиться на частном транспорте из населенных пунктов и расположенных рядом).

Великая Дымерка - Богдановка - Рудня - Литки - Рожны - Пуховка - Бровары. (Место сборов: Здание сельсовета, вул. Бобрицька, 1. Автобусы для эвакуации будут направлены из Броваров. К колонне можно присоединиться на частном транспорте из населенных пунктов, расположенных рядом).

Маршруты эвакуации в Луганской области:

Лисичанск - Бахмут (место собраний: здание ГСЧС, ул. Сосюры, 324).

Северодонецк - Бахмут (место собрания: Дом Культуры, ул. Химиков, 28).

Горское - Бахмут (место собрания: Дом Культуры, ул. Первомайская, 42 и улица Мира, 136).

Кроме того, гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) будут отправлены в Лисичанск, Северодонецк, Горское, добавил Тимошенко.

Напомним, Россия готовится к захвату гуманитарной колонны. Верещук требует от российской стороны прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права.

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